Список лікарів готових надавати безкоштовні консультації у Viber та WhatsApp
Список лікарів готових надавати БЕЗКОШТОВНІ консультації у Viber та WhatsApp:
Інструкція як отримати/надати консультацію використовуючи інструменти платформи SPILNO: інструкція
Сімейні лікарі (від 0 років):
- +38 0675887736 - Лариса Альбінівна
- +38 (097) 121-37-23 – Маріанна Андріївна
- +38 (067) 955-36-94 - Світлана Сергіївна
- +38 0502785938 - В'ячеслав Юрійович + психіатрія, терапія
- +38 (050) 247-65-99 – Алла Олександрівна
- +38 (050) 065-46-72 – Юлія Олександрівна
- +38 (050) 048-67-03 - Талик Тарасович
- +38 (050) 137-13-80 - Анна Сергіївна
- +38 (097) 990-77-67 - Денис Олегович
- +38 (099) 409-04-75 - Таміла Олександрівна
- +38 (067) 426 15-03 – Євген Ігорович
- +38 (099) 722-90-37 – Михайло Михайлович
Терапевти (з 18 років):
- +38 (095) 88-75-110 – Анна Володимирівна
- +38 (050) 175-22-04 – Вікторія Вікторівна
- +38 (050) 903-73-81 – Галина Василівна
- +38 (050) 382-74-57 – Марина Валеріївна
Педіатри (до 18 років):
- +38 (067) 761-55-78 - Олександра Вадимівна
- + 38 (050) 358- 63- 29 (Viber) - Марина Євгеніївна (алерголог)
- +38 0500500740 – Світлана (з пн 23.03)
Психологи, психіатри, неврологи:
- +38 (063) 613-39-63 – Оксана Матвіїв
- +38 (097) 700-29-22 - Світлана Іванівна - лікар-психотерапевт, психолог
- +38 (050) 94-34-610 - Олена Леонідівна - невропатолог дитячий + неврози + епілепсія
+38 (063) 894-33-43 - Павло Обривкін - психолог
ЛОР + інфо про віруси:
- +38 (050) 009-53-90 - Вікторія Станіславівна
- +38 (097) 119-66-14 - Марта Юріївна
Рентгенологи (+УЗД), але консультують і про віруси:
- +38 (095) 939-63-84 - Єлизавета Олександрівна
- +38 (067) 766-63-35 - Наталя
- +38 (096) 181 99 52 – Ігор Сергійович
- +38 (095) 825-08-30 - Світлана Федорівна – рентгенолог
Акушер-гінекологи + консультації по вірусам:
- +38 0503171869 - Олена Михайлівна
- +38 (068) 6830869 - Лідія Аркадіївна
- +38 (066) 273-61-15 - Вікторія Володимирівна
- +38 (050) 583-46-57 - Дмитрий Михайлович Могилевский - врач акушер-гинеколог, Израиль, Вайбер
Ортопеди-травматологи:
- +38 (066) 590-45-46 - Катерина Iгорiвна
- +38 (050) 235-36-68 - Сергій Валерійович
- +38 (067) 236-39-34 - Анна Марківна
- +38 (067) 702-35-94 - Назар Олегович
- +38 (050) 404-44-43 - Олександр Петрович
- +38 (097) 179-56-14 - Дмитро Іванович Кваснюк - ортопед-травматолог вищої категорії, к.м.н. доцент кафедри травматології і ортопедії БДМУ
Дерматологи:
- +38 0678149191 - Лейла Ильинична
- +38 (050) 177-34-87 - Антон Миколайович – дерматолог
- +38 (066) 154-71-49 - Євгенія Анатоліївна - дерматолог
- +38 (093) 761-00-12 - Юлия Сергеевна - дерматолог
Інші спеціалісти:
- +38 0939363861 Максим Миколайович - проктолог
- +38 (050) 310-21-75 - стоматолог
- + 38 (050) 061-44-87 - Антон Володимирович - судинний хірург + терапія
- +38 (050) 537-85-73 - Надежда Валеріївна – офтальмолог (пн-пт 9-18)
- +38 (068) 131-30-68 - Олег Васильович Мазур - хірург ендокринолог
- +38 (097) 152-10-03 - Інна Володимирівна Попова - врач-стоматолог высшей категории
- +38 (097) 919-84-44 - Оксана Василівна Лозова, дитячий кардіоревматолог
- +38 (067) 466-06-81 - Андрій Петрович Гук - лікар-нейрохірург, онколог
- +38 (096) 292-97-69 - Ірина Іванівна Ковпанець - ревматолог 1 категорія
- +38 (066) 724-38-65 - Олексій Андрійович Єрошкін - нейрохірург
- +38 (067) 443-26-81 - Олександр Миколайович Доценко - травматолог
- +38 (097) 257-61-77 - Єлизавета Сергіївна Плонська - лікар фтизіатр (з питань туберкульозу) дорослий
Всі ці лікарі готові дистанційно консультувати Вас через Viber, WhatsАpp, Skype (дзвінки - у крайніх випадках)
Б Е З К О Ш Т О В Н О
Не залежно від Вашого місця проживання, національності, соціального статусу, релігії, мови та поглядів і тд.
Важливо: тепер приходити на прийом до лікарні або викликати «швидку» тільки у разі крайньої необхідності !!!
Ці лікарі працюють у багатьох різних лікарнях країни – приватних і державних, ВУЗах і амбулаторіях, вони різні за фахом та досвідом, але всі вони об'єднані бажанням зробити свій вклад в боротьбу зі спільними ворогами: вірусом, панікою, низькою громадською активністю і явною нехваткою медичної допомоги. І це, повірте, дасть свої результати! Ці спеціалісти найчастіше не мають один до одного ніякого відношення, вони просто надали у вільний доступ свої телефони і готові віддати свій час на он-лайн консультації, не зважаючи на космічне перенавантаження на своїх основних робочих місцях і десятки дзвінків від особистих пацієнтів. Дякуємо за порозуміння.
Метою наших безкоштовних консультацій є:
- Відбір важких пацієнтів, яким медична допомога дійсно життєво потрібна, від громадян з банальною застудою і нежитю. На сьогодні співвідношення випадків «небезбека/безпека» становить «1/99», тобто лише 1 пацієнту зі 100 дійсно потрібно звернутись до лікаря чи викликати «швидку», іншим 99 – на момент консультації нічого не загрожує.
- Ми протидіємо наростаючій паніці та інформуємо населення про необхідність ізоляції в домашніх умовах. Ми намагаємося знизити пікове навантаження на медичні установи, щоб наші колеги не «лягали кістьми» на своїх робочих місцях: в ізоляторах та реанімаціях. Ні одна система охорони здоров'я в світі не взмозі прийняти всіх хворих під час пандемії
Ми постійно оновлюємо перелік лікарів додаючи всіх небайдужих, інформацію про себе ви можете нам надіслати на пошту: info@spilno.org
Також необхідно додати, що ви можете надавати консультації через платформу SPILNO використовуючи інструмент Звернення.
Покрокова інструкція як надати та отримати консультацію використовуючи інструменти платформи SPILNO
Єдина умова - лікар повинен бути зареєстрований на Платформі.
По всіх питаннях як налаштувати роботу по платформі пишіть: info@spilno.org або телефонуйте: +38 (067) 502-50-22 Олег