Список лікарів готових надавати БЕЗКОШТОВНІ консультації у Viber та WhatsApp:

Інструкція як отримати/надати консультацію використовуючи інструменти платформи SPILNO: інструкція

Сімейні лікарі (від 0 років):

+38 0675887736 - Лариса Альбінівна

+38 (097) 121-37-23 – Маріанна Андріївна

+38 (067) 955-36-94 - Світлана Сергіївна

+38 0502785938 - В'ячеслав Юрійович + психіатрія, терапія

+38 (050) 247-65-99 – Алла Олександрівна

+38 (050) 065-46-72 – Юлія Олександрівна

+38 (050) 048-67-03 - Талик Тарасович

+38 (050) 137-13-80 - Анна Сергіївна

+38 (097) 990-77-67 - Денис Олегович

+38 (099) 409-04-75 - Таміла Олександрівна

+38 (067) 426 15-03 – Євген Ігорович

+38 (099) 722-90-37 – Михайло Михайлович

Терапевти (з 18 років):

+38 (095) 88-75-110 – Анна Володимирівна

+38 (050) 175-22-04 – Вікторія Вікторівна

+38 (050) 903-73-81 – Галина Василівна

+38 (050) 382-74-57 – Марина Валеріївна

Педіатри (до 18 років):

+38 (067) 761-55-78 - Олександра Вадимівна

+ 38 (050) 358- 63- 29 (Viber) - Марина Євгеніївна (алерголог)

+38 0500500740 – Світлана (з пн 23.03)

Психологи, психіатри, неврологи:

+38 (063) 613-39-63 – Оксана Матвіїв

+38 (097) 700-29-22 - Світлана Іванівна - лікар-психотерапевт, психолог

+38 (050) 94-34-610 - Олена Леонідівна - невропатолог дитячий + неврози + епілепсія

+38 (063) 894-33-43 - Павло Обривкін - психолог

ЛОР + інфо про віруси:

+38 (050) 009-53-90 - Вікторія Станіславівна

+38 (097) 119-66-14 - Марта Юріївна

Рентгенологи (+УЗД), але консультують і про віруси:

+38 (095) 939-63-84 - Єлизавета Олександрівна

+38 (067) 766-63-35 - Наталя

+38 (096) 181 99 52 – Ігор Сергійович

+38 (095) 825-08-30 - Світлана Федорівна – рентгенолог

Акушер-гінекологи + консультації по вірусам:

+38 0503171869 - Олена Михайлівна

+38 (068) 6830869 - Лідія Аркадіївна

+38 (066) 273-61-15 - Вікторія Володимирівна

+38 (050) 583-46-57 - Дмитрий Михайлович Могилевский - врач акушер-гинеколог, Израиль, Вайбер

Ортопеди-травматологи:

+38 (066) 590-45-46 - Катерина Iгорiвна

+38 (050) 235-36-68 - Сергій Валерійович

+38 (067) 236-39-34 - Анна Марківна

+38 (067) 702-35-94 - Назар Олегович

+38 (050) 404-44-43 - Олександр Петрович

+38 (097) 179-56-14 - Дмитро Іванович Кваснюк - ортопед-травматолог вищої категорії, к.м.н. доцент кафедри травматології і ортопедії БДМУ

Дерматологи:

+38 0678149191 - Лейла Ильинична

+38 (050) 177-34-87 - Антон Миколайович – дерматолог

+38 (066) 154-71-49 - Євгенія Анатоліївна - дерматолог

+38 (093) 761-00-12 - Юлия Сергеевна - дерматолог

Інші спеціалісти:

+38 0939363861 Максим Миколайович - проктолог

+38 (050) 310-21-75 - стоматолог

+ 38 (050) 061-44-87 - Антон Володимирович - судинний хірург + терапія

+38 (050) 537-85-73 - Надежда Валеріївна – офтальмолог (пн-пт 9-18)

+38 (068) 131-30-68 - Олег Васильович Мазур - хірург ендокринолог

+38 (097) 152-10-03 - Інна Володимирівна Попова - врач-стоматолог высшей категории

+38 (097) 919-84-44 - Оксана Василівна Лозова, дитячий кардіоревматолог

+38 (067) 466-06-81 - Андрій Петрович Гук - лікар-нейрохірург, онколог

+38 (096) 292-97-69 - Ірина Іванівна Ковпанець - ревматолог 1 категорія

+38 (066) 724-38-65 - Олексій Андрійович Єрошкін - нейрохірург

+38 (067) 443-26-81 - Олександр Миколайович Доценко - травматолог

+38 (097) 257-61-77 - Єлизавета Сергіївна Плонська - лікар фтизіатр (з питань туберкульозу) дорослий

Всі ці лікарі готові дистанційно консультувати Вас через Viber, WhatsАpp, Skype (дзвінки - у крайніх випадках)

Б Е З К О Ш Т О В Н О

Не залежно від Вашого місця проживання, національності, соціального статусу, релігії, мови та поглядів і тд.

Важливо: тепер приходити на прийом до лікарні або викликати «швидку» тільки у разі крайньої необхідності !!!

Ці лікарі працюють у багатьох різних лікарнях країни – приватних і державних, ВУЗах і амбулаторіях, вони різні за фахом та досвідом, але всі вони об'єднані бажанням зробити свій вклад в боротьбу зі спільними ворогами: вірусом, панікою, низькою громадською активністю і явною нехваткою медичної допомоги. І це, повірте, дасть свої результати! Ці спеціалісти найчастіше не мають один до одного ніякого відношення, вони просто надали у вільний доступ свої телефони і готові віддати свій час на он-лайн консультації, не зважаючи на космічне перенавантаження на своїх основних робочих місцях і десятки дзвінків від особистих пацієнтів. Дякуємо за порозуміння.

Метою наших безкоштовних консультацій є:

Відбір важких пацієнтів, яким медична допомога дійсно життєво потрібна, від громадян з банальною застудою і нежитю. На сьогодні співвідношення випадків «небезбека/безпека» становить «1/99», тобто лише 1 пацієнту зі 100 дійсно потрібно звернутись до лікаря чи викликати «швидку», іншим 99 – на момент консультації нічого не загрожує.

Ми протидіємо наростаючій паніці та інформуємо населення про необхідність ізоляції в домашніх умовах. Ми намагаємося знизити пікове навантаження на медичні установи, щоб наші колеги не «лягали кістьми» на своїх робочих місцях: в ізоляторах та реанімаціях. Ні одна система охорони здоров'я в світі не взмозі прийняти всіх хворих під час пандемії

Ми постійно оновлюємо перелік лікарів додаючи всіх небайдужих, інформацію про себе ви можете нам надіслати на пошту: info@spilno.org

Також необхідно додати, що ви можете надавати консультації через платформу SPILNO використовуючи інструмент Звернення.

Покрокова інструкція як надати та отримати консультацію використовуючи інструменти платформи SPILNO

Єдина умова - лікар повинен бути зареєстрований на Платформі.

По всіх питаннях як налаштувати роботу по платформі пишіть: info@spilno.org або телефонуйте: +38 (067) 502-50-22 Олег